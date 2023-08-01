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CNN сообщил об ожидании в США плана Европы по обучению пилотов ВСУ работе на F-16

CNN: США до сих пор ждут от Европы плана обучения украинских летчиков на F-16
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Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
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Соединенные Штаты Америки всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения украинских боевиков управлению истребителями F-16. Об этом сообщает телеканал CNN во вторник, 1 августа, со ссылкой на официальных лиц, знакомых с вопросом.

«США всё еще необходимо одобрить передачу оборудования и материалов для F-16, включая тренажеры и учебные пособия. Но официальные лица сообщили CNN, что администрация [президента США Джо] Байдена до сих пор не получила окончательный план обучения от европейцев, а это означает, что США пока нечего подписывать», — отмечает телеканал.

Также до сих пор неясно, какие страны отправят F-16 для участия в программе обучения и для самой Украины, после того как тренировка пилотов будет завершена.

Программа обучения летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) поддерживается коалицией 11 стран НАТО и требует официального одобрения США, поскольку F-16 является американской технологией.

Ожидается, что сам курс будет проводиться в Дании и Румынии при содействии Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Швеции и Великобритании. Но, как отметил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби, слова которого передает телеканал, детали, включая даты, места и продолжительность программы, «всё еще прорабатываются».

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25 июля газета Politico уже указывала на проблемы в согласовании плана Запада по обучению летчиков ВСУ. Отмечалось, что западные партнеры никак не могут согласовать план обучения украинских пилотов, а без этого США не могут одобрить передачу учебных материалов, инструкции по эксплуатации и летные тренажеры, необходимые для тренировок.

Двумя днями ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача Киеву займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в свою очередь, в беседе с «Известиями» отметил, что передача Киеву F-16 не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции. Эксперт отметил, что для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя, Украине нужно намного больше самолетов, чем ей будет предоставлено.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии ВСУ.

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