СМИ указали на проблемы в согласовании плана Запада по обучению летчиков ВСУ

Соединенным Штатам Америки и их партнерам из Европы до сих пор не удалось согласовать планы по обучению летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию боевых самолетов F-16, которые западные страны собираются передать Киеву. Об этом написала газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников во вторник, 25 июля.

Как указывают авторы материала, один из советников по национальной безопасности США заявил изданию, что администрация будет действовать «как можно быстрее», чтобы доставить на Украину истребители F-16. Еще один высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что самолет будет в небе над Украиной «к концу года».

Газета пишет, что одним из обсуждаемых предложений в этом контексте является отправка украинских летчиков в США для обучения в подразделение Военно-воздушных сил Национальной гвардии в Аризоне. Но, по словам источников издания, эта идея не нашла никакой поддержки.

Согласно еще одному плану предполагается отправка военных летчиков США в Европу, где они будут заниматься тренировкой пилотов с Украины, передает «Газета.Ru». Согласно этому плану, один из центров подготовки будет расположен в Румынии, еще один — в Дании. Однако, и это предложение до сих пор не утверждено.

«Пока что западные партнеры еще даже не согласовали план обучения украинских пилотов полетам на обещанных самолетах, по словам трех американских чиновников, знакомых с дискуссиями», — говорится в материале.

Для начала подготовки к применению F-16 Госдепартамент США должен официально одобрить передачу учебных материалов, инструкции по эксплуатации и летные тренажеры, но на данный момент такое разрешение пока не дано.

Отмечается также, что Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран, поддерживающих обучение, но до сих пор ни одна страна публично не присоединилась к программе.

Ранее, 23 июля, глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16 начнется в августе. По его словам, обучение займет по меньшей мере шесть месяцев. Он также выразил надежду, что ВСУ смогут использовать истребители в небе над Украиной уже к весне 2024 года.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача Киеву займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в свою очередь, в беседе с «Известиями» отметил, что передача Киеву F-16 не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО). Эксперт отметил, что для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя, Украине нужно намного больше самолетов, чем ей будет предоставлено.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии ВСУ.