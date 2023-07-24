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На Украине рассказали о сроках начала обучения пилотов на F-16

Глава минобороны Украины Резников: обучение пилотов на F-16 начнется в августе
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Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch/File Photo
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Обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению американскими истребителями F-16 начнется в августе. Об этом 23 июля сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

Как отметил Резников, обучение пилотов займет по меньшей мере шесть месяцев. Он выразил надежду, что ВСУ смогут использовать истребители в небе над Украиной уже к весне 2024 года.

Обучение, вероятнее всего, пройдет в Нидерландах и Дании. Также Резников допустил проведение тренировок в Польше или Великобритании.

По словам министра, если бы у ВСУ были F-16, они, «безусловно», помогли бы Украине добиться большего прогресса в продолжающемся контрнаступлении.

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Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача Киеву займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.

21 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме по безопасности в Аспенском институте сообщил, что пилоты ВСУ смогут приступить к освоению принципов работы с истребителями F-16 в ближайшее время.

Вместе с тем помощник американского лидера добавил, что с учетом объективной ситуации на поле боя поставки F-16 едва ли смогут переломить ход конфликта, и призвал не возлагать на истребители слишком больших надежд.

20 июля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби допустил, что процесс передачи истребителей F-16 Киеву начнется под конец года, однако это не сильно повлияет на возможности сторон. По его словам, больше пользы ВСУ принесет артиллерия.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин 19 июля заявил, что Нидерланды пока закрыли вопрос поставок истребителей F-16 Украине, так как для Евросоюза стали очевидными возможные последствия такого шага, который, вероятно, обернулся бы прямым столкновением России и НАТО.

14 июля газета Politico сообщила, что европейские страны не приступили к обучению украинских пилотов управлению F-16, так как США медлят с официальным разрешением. При этом газета уточнила, что нет оснований ожидать отказа со стороны Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

27 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 июня сказал, что Нидерланды наряду с Данией начнут обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 летом. Эти страны возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии ВСУ.

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