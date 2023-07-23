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Блинкен обозначил сроки поставки Украине истребителей F-16

Блинкен: поставка Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Украина получит истребители F-16, но их передача Киеву займет несколько месяцев. Об этом заявил 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Дело не только в самом оборудовании. Речь идет об обучении, обслуживании, возможности использования в общевойсковых операциях. Это всё время», — сказал он в прямом эфире CNN.

Также Блинкен подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации и использованию истребителей.

«Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их», — отметил госсекретарь.

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби 20 июля заявил, что поставки F-16 на Украину могут начаться ближе к концу года, но они вряд ли изменят ход конфликта. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше всего нужна артиллерия.

Глава российского МИДа Сергей Лавров 13 июля отметил, что США и натовские сателлиты, передавая Украине F-16, создают угрозу применения ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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