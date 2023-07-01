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Зеленский обвинил союзников в отсутствии графиков поставок истребителей F-16

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Brooke Moede
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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Об этом он заявил в субботу, 1 июля, на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.

«Прежде всего о том, есть ли понимание планов и графиков поставок F-16. У меня такие же вопросы, как вы задали, к нашим уважаемым партнерам: есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16?» — приводит слова украинского лидера издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Зеленский указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

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Ранее, 27 июня, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

О том, что первая фаза подготовки украинских летчиков на F-16 пройдет в Великобритании, в конце мая сообщил американский журнал Foreign Policy. Готовность обучать украинцев пилотированию F-16 также подтвердила Бельгия, а 10 июня с аналогичным заявлением выступила Канада.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков этим летом.

Между тем 15 июня председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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