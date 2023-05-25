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Первая фаза обучения пилотов ВСУ полетам на F-16 пройдет в Британии

Foreign Policy: первая фаза обучения украинских пилотов полетам на F-16 пройдет в Британии
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Фото: commons.wikimedia.org/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl
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Начальное обучение украинских летчиков на истребителях F-16 пройдет в Великобритании. Об этом в среду, 24 мая, написал американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в британском правительстве.

По его сведениям, первую фазу обучения пройдут 20 пилотов. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пройдут наземную базовую подготовку, после которой они уже будут готовы к более углубленному обучению на истребителях.

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Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе.

Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Между тем 23 мая военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года. В связи с этим высока вероятность, что в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских.

Канцлер Германии Олаф Шольц 21 мая заявил, что участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Он подчеркнул, что обучение боевиков украинских вооруженных формирований на истребителях — «важный сигнал» для России. Шольц отметил также, что Берлин при этом оказывает Киеву поддержку танками, боеприпасами и «всеми возможностями противовоздушной обороны».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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