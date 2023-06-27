В Киеве заявили о намерении получить F-16 до конца 2023 года

Киев надеется получить первые западные истребители F-16 до конца 2023 года, заявил во вторник, 27 июня, глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с журналистами.

«Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года», — передает его слова «РБК-Украина».

По словам Ермака, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Украине истребители F-16, причем некоторые из них якобы могут сделать это до конца года.

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что Дания начала программу подготовки украинских летчиков эксплуатированию истребителей F-16. Ожидается, что обучение займет от шести до восьми месяцев.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пилоты ВСУ могут начать обучение на F-16 этим летом. По его словам, первые самолеты Киев может получить через шесть-семь месяцев.

До этого, 16 июня, о возможности обучения в Дании и Нидерландах украинских летчиков эксплуатированию F-16 сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания и Нидерланды хотят быть в первых рядах по обучению украинских пилотов, чтобы понравиться гегемону.

При этом 9 июня зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» отмечал, что истребители F-16 не являются волшебной палочкой, которая решит все проблемы НАТО в украинском конфликте.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.