Politico узнала о начале подготовки Данией украинских пилотов F-16

Дания начала обучение украинских пилотов истребителей американского производства F-16. Об этом 27 июня пишет газета Politico, ссылаясь на исполняющего обязанности министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

По его словам, программа подготовки пилотов составит от шести до восьми месяцев.

«Мы также рассмотрим возможность передачи Украине датских истребителей F-16 и их количество», — сказал Поульсен.

Кроме того, он добавил, что Копенгаген в связи с данным решением также решил ускорить вывод из эксплуатации F-16 и переход на более современные истребители F-35 до 2025 года. При этом ранее планировалось осуществить модернизацию парка ВВС до 2027 году.

23 июня власти Дании запросили у США поддержку в вопросе подготовки украинских летчиков применению F-16 писала «Газета.Ru».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пилоты Вооруженных сил Украирны (ВСУ) могут начать обучение на истребителях этим летом. По его словам, первые самолеты Киев может получить через шесть-семь месяцев.

Ранее, 16 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков летом. Тогда же глава МИД России Сергей Лавров указал, что Москва в рамках «ядерной пятерки» заявила Вашингтону о демарше в связи с планами о поставках истребителей Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.