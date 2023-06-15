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Глава Генштаба США Милли не озвучил сроки поставки F-16 Украине

Глава Генштаба США Милли: пока рано обсуждать точные сроки поставки Киеву истребителей F-16
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Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch
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Пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Киеву истребителей F-16, сказал 15 июня председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

«Преждевременного давать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях на Украине», — сказал он журналистам на брифинге.

Мили подчеркнул, что впереди предстоит немало работы.

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15 июня врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал, что истребители F-16 особо не повлияют на ситуацию на фронте, у России есть вооружение против них.

9 июня заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил в беседе с «Известиями», что F-16 — это не волшебная палочка, которая решит все проблемы НАТО в конфликте на Украине.

До этого, 5 июня, военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев подчеркнул, что украинский министр обороны Алексей Резников может врать, говоря о том, что Киев не собирается использовать истребители F-16 для летнего контрнаступления. Он изменит свою позицию, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат эти самолеты, считает политолог.

F-16 — это истребитель американского производства, который имеется на вооружении у многих государств. Украина пытается получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок, после того как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля минувшего года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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