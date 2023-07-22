В США анонсировали начало обучения украинских пилотов на F-16

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут приступить к освоению принципов работы с истребителями F-16 в ближайшее время. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме по безопасности в Аспенском институте.

«Я не готов назвать вам точную дату, однако могу сказать, что это вопрос нескольких недель, а не месяцев», — отметил он.

На сегодняшний день, по словам Салливана, администрация США вместе с европейскими партнерами обсуждают детали предстоящей программы, в частности, договариваются о сроках обучения и локациях для тренировок.

Вместе с тем помощник американского лидера добавил, что, с учетом объективной ситуации на поле боя, поставки F-16 едва ли смогут переломить ход конфликта, и призвал не возлагать на истребители слишком больших надежд.

Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби допустил, что процесс передачи истребителей F-16 Киеву начнется под конец года, однако это не сильно повлияет на возможности сторон. По его словам, больше пользы ВСУ принесет артиллерия.

19 июля посол России в Амстердаме Александр Шульгин 19 июля заявил, что Нидерланды пока закрыли вопрос поставок истребителей F-16 Украине, так как для Евросоюза стали очевидными возможные последствия такого шага, который, вероятно, обернулся бы прямым столкновением России и НАТО.

14 июля газета Politico сообщила, что европейские страны не приступили к обучению украинских пилотов управлению F-16, так как США медлят с официальным разрешением. При этом газета уточнила, что нет оснований ожидать отказа со стороны Вашингтона.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии ВСУ.