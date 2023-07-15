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Politico сообщила о невыдаче США разрешения на обучение пилотов ВСУ управлению F-16

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Фото: Commons.wikimedia.org/Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl
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Европейские страны не преступили к обучению пилотов ВСУ управлять F-16, так как США медлят с официальным разрешением. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, европейские страны, которые пообещали обучать украинских пилотов, все еще ожидают формального одобрения со стороны Соединенных Штатов. Пока Госдепартамент США не одобрит передачу инструкций, симуляторов и другого необходимого оборудования, Европа не сможет приступить к тренингам.

Официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн пояснил газете, что, хотя президент США Джо Байден обещал «дать зеленый свет» программе, официальный запрос «еще рассматривается».

Однако газета уточнила, что оснований ожидать отказа обучению украинских пилотов от Вашингтона нет.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Ранее, 13 июля, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий согласился с мнением Лаврова и сказал, что передача Киеву истребителей F-16 приведет к эскалации украинского конфликта.

27 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Нидерланды наряду с Данией начнут обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 летом. Эти страны возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16, а в конце мая готовность обучать украинцев пилотированию F-16 подтвердила Бельгия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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