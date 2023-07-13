В ГД выразили надежду на благоразумие США в вопросе передачи Украине F-16

Москва надеется, что на Западе восторжествует благоразумие и Вашингтон оставит идею передачи Киеву истребителей F-16. Иначе это приведет к эскалации украинского конфликта. Об этом 13 июля «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Так он отреагировал на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что США и натовские сателлиты, передавая Украине истребители F-16, создают угрозу применения ядерного оружия.

«Лавров четко дал понять, что поставка F-16 — это еще большее нагнетание эскалации в сфере применения ядерного оружия. Неадекватность украинского руководства может привести к применению ядерного оружия. Например, Польша может переправить некоторые заряды, а Украина по своей тупости может их применить. Поэтому желание поставки F-16 — это очередная провокация Госдепа и представителей НАТО», — сказал депутат.

При этом Водолацкий выразил надежду на благоразумие американских чиновников и на то, что разговоры о передаче истребителей Киеву останутся такими же призрачными, как и вступление Украины в НАТО.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен. По его мнению, некоторые партнеры затягивают с этим вопросом.

27 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

Между тем 15 июня председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.