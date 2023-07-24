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Военный эксперт оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16

Матвийчук: для успеха Украине нужно намного больше истребителей F-16, чем она получит
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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Передача Киеву американских истребителей F-16 не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции. Об этом 24 июля «Известиям» заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт отметил, что для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя, Украине нужно намного больше самолетов, чем ей будет предоставлено.

«Для того чтобы вести успешные боевые действия, необходимо иметь авиационную группировку Украине приблизительно в 250–300 самолетов. Мы с вами понимаем, что такое количество самолетов F-16 им никто не даст. Дадут максимум 10–12, ну, может, 20. Они всё равно не смогут переломить ситуацию. Если они попытаются что-то сделать над полем боя, они тут же будут сбиты», — сказал Матвийчук.

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Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача Киеву займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.

В тот же день глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов Вооруженных сил Украины управлению F-16 начнется в августе.

21 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что с учетом объективной ситуации на поле боя поставки F-16 едва ли смогут переломить ход конфликта, и призвал не возлагать на истребители слишком больших надежд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии ВСУ.

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