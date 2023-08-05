Пилотов ВСУ будут учить английскому перед началом тренировок на F-16

Недостаточный уровень знания английского языка среди пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16. Об этом 4 августа сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Всего 32 украинских пилота, которых достаточно для двух эскадрилий, были определены для потенциального участия в тренировочной программе, но владение английским языком остается камнем преткновения», — говорится в публикации.

По информации газеты, из общего числа отобранных пилотов только восемь владеют иностранным языком на уровне, позволяющим начать обучение на американских истребителях сразу после того, как будет утвержден план обучения и получено формальное разрешение со стороны США. Еще 20 человек, которые немного владеют английским, могут начать языковые курсы в Великобритании в августе.

При этом сроки начала фактического обучения остаются неизвестными. В Белом доме ожидают официального предложения по обучению от европейских союзников США в ближайшие недели.

Ранее, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в августе. По его словам, поставки и боевое применение истребителей должны состояться как можно скорее.

За день до этого телеканал CNN сообщил, что США всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения управлению F-16, который администрация американского президента Джо Байдена сможет одобрить. Отмечалось, что также отсутствует ясность в том, какие страны отправят истребители.

23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Она также указал на важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.

Тогда же глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе.

До этого, 28 июня, Зеленский внес в Верховную раду законопроект об обязательном изучении английского языка чиновниками и военными. Законопроект закрепляет статус английского как одного из языков международного общения на Украине и устанавливает категории служащих, которые обязаны его знать.

Представитель командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат 19 мая сообщил, что пилоты активно готовятся к обучению управлению F-16 — изучают английский язык и теорию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.