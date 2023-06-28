Зеленский предложил обязать чиновников и военных изучить английский язык

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об обязательном изучении английского языка чиновниками и военными. Соответствующий документ опубликован 28 июня.

«Английский язык — язык международных конференций и спортивных соревнований, язык коммуникации международного научного общества и лидер среди языков в интернете. Сейчас более 1,5 млрд человек изучают английский язык в мире», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект закрепляет статус английского как одного из языков международного общения на Украине и устанавливает категории служащих, которые обязаны его знать.

К ним относятся чиновники, председатели местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, полицейских среднего и высшего состава, прокуроры, работники налоговых и таможенных органов, руководители субъектов государственного сектора экономики.

Ранее, 16 мая, танкисты армии Германии пожаловались на солдат Вооруженных сил Украины, которых, по их мнению, тяжело обучать. Начальник штаба команды специальной подготовки Европейской учебной миссии, полковник Хайко Диль отметил, что самой большой проблемой является незнание английского или немецкого языка у украинских военных.