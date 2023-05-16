Танкисты Германии пожаловались на тяжело обучаемых украинских военных

Танкисты армии Германии пожаловались на солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых, по их мнению, тяжело обучать. Об этом заявил начальник штаба команды специальной подготовки Европейской учебной миссии, полковник Хайко Диль.

«Язык — наша самая большая проблема на данный момент. Украинские солдаты в основном говорят на украинском и русском языках, а наши солдаты говорят на немецком и английском языках. Для этого нужно большое количество переводчиков. Очень тяжело обучать эксплуатации военной техники», — говорится в заявлении Диля на сайте бундесвера.

Диль заявил, что в этом случае нужно больше военных, знающих язык, которые могли бы выступать в качестве переводчиков.

Обучение украинских военных также проводят США. В Пентагоне 15 мая сообщили, что США обучат ВСУ не только управлению танками М1А1 Abrams, но и их обслуживанию. В этот же день в Германию для обучения украинских военных доставили 31 танк Abrams для этих целей. Сами украинские военные, по словам представителя Пентагона Патрика Райдера прибудут на обучение в течение пары недель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.