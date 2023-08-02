Зеленский заявил о начале тренировок пилотов на F-16 в августе

Украинские пилоты начнут тренировки на истребителях F-16 в августе. Об этом 2 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов. Сейчас стоит работать на 100% со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут нам после обучения их передать», — заявил он на встрече с главами зарубежных представительств страны.

По его словам, поставки и боевое применение F-16 должны состояться как можно скорее.

Накануне телеканал CNN сообщил, что США всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения управлению истребителями F-16, который администрация президента Джо Байдена сможет одобрить. Также отсутствует ясность в том, какие страны отправят F-16 для участия в программе обучения и для самой Украины, после того как тренировка пилотов будет завершена.

25 июля газета Politico уже указывала на проблемы в согласовании плана Запада по обучению летчиков ВСУ. Отмечалось, что западные партнеры никак не могут согласовать план обучения украинских пилотов, а без этого США не могут одобрить передачу учебных материалов, инструкции по эксплуатации и летные тренажеры, необходимые для тренировок.

Двумя днями ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача Киеву займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в свою очередь, в беседе с «Известиями» отметил, что передача Киеву F-16 не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции. Эксперт отметил, что, для того чтобы переломить ситуацию на поле боя, Украине нужно намного больше самолетов, чем ей будет предоставлено.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии ВСУ.