Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН
Политика
Песков указал на работу западных СМИ в состоянии военной цензуры
Политика
В Кремле указали на наглость западных стран
Мир
The Guardian указала на осознание Киевом неготовности к контрнаступлению
Мир
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
Экономика
Курс евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Трансгендер из США стал официальным представителем сил обороны Украины
Мир
Reuters заявило о планах США по модернизации состава ракетного топлива
Экономика
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
На Украине военком использовал солдат при строительстве имения
Мир
Politico узнала о подготовке США к эвакуации сотрудников посольства в Нигере
Политика
Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ
Мир
Глава МИД Италии назвал недопустимым ввод войск стран Запада в Нигер
Сюжет:

Зеленский заявил о начале тренировок пилотов на F-16 в августе

0
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские пилоты начнут тренировки на истребителях F-16 в августе. Об этом 2 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов. Сейчас стоит работать на 100% со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут нам после обучения их передать», — заявил он на встрече с главами зарубежных представительств страны.

По его словам, поставки и боевое применение F-16 должны состояться как можно скорее.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Накануне телеканал CNN сообщил, что США всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения управлению истребителями F-16, который администрация президента Джо Байдена сможет одобрить. Также отсутствует ясность в том, какие страны отправят F-16 для участия в программе обучения и для самой Украины, после того как тренировка пилотов будет завершена.

25 июля газета Politico уже указывала на проблемы в согласовании плана Запада по обучению летчиков ВСУ. Отмечалось, что западные партнеры никак не могут согласовать план обучения украинских пилотов, а без этого США не могут одобрить передачу учебных материалов, инструкции по эксплуатации и летные тренажеры, необходимые для тренировок.

Двумя днями ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача Киеву займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в свою очередь, в беседе с «Известиями» отметил, что передача Киеву F-16 не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции. Эксперт отметил, что, для того чтобы переломить ситуацию на поле боя, Украине нужно намного больше самолетов, чем ей будет предоставлено.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023