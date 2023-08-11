В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16

Разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16 до сих пор не завершена, заявил 11 августа в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



«Эта работа продолжается, остаемся в контакте с европейскими партнерами по разработке программы», — сказал он.



По его словам, нельзя также игнорировать и фактор владения английским языком украинских военных.



«Существует связанный с английским языком момент, который мы не можем игнорировать. Потому что всё ручное управление на английском, все системы контроля внутри самолета также на английском», — сказал он.



Кирби указал на то, что пилоты должны обладать основными навыками языка, чтобы управлять истребителями.



США будут готовы вести на своей территории обучение украинских военных пилотированию F-16 при возникновении сложностей у Европы, заключил он.

4 августа газета Politico сообщила, что недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16. В связи с этим 20 военных начнут языковые курсы в Великобритании.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 уже в августе. Он отметил, что поставки и боевое применение истребителей должны состояться как можно скорее.



1 августа телеканал CNN сообщил, что США всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения управлению F-16, который администрация американского президента Джо Байдена сможет одобрить. Также отсутствует ясность в том, какие страны отправят истребители.



23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Он отметил, что важно подготовить украинских военных к эксплуатации истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.