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В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16

Кирби: разработка программы обучения украинских пилотов F-16 до сих пор не завершена
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Taylor Solberg
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Разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16 до сих пор не завершена, заявил 11 августа в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Эта работа продолжается, остаемся в контакте с европейскими партнерами по разработке программы», — сказал он.

По его словам, нельзя также игнорировать и фактор владения английским языком украинских военных.

«Существует связанный с английским языком момент, который мы не можем игнорировать. Потому что всё ручное управление на английском, все системы контроля внутри самолета также на английском», — сказал он.

Кирби указал на то, что пилоты должны обладать основными навыками языка, чтобы управлять истребителями.

США будут готовы вести на своей территории обучение украинских военных пилотированию F-16 при возникновении сложностей у Европы, заключил он.

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4 августа газета Politico сообщила, что недостаточный уровень знания английского языка среди украинских пилотов оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16. В связи с этим 20 военных начнут языковые курсы в Великобритании.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 уже в августе. Он отметил, что поставки и боевое применение истребителей должны состояться как можно скорее.

1 августа телеканал CNN сообщил, что США всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения управлению F-16, который администрация американского президента Джо Байдена сможет одобрить. Также отсутствует ясность в том, какие страны отправят истребители.

23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Он отметил, что важно подготовить украинских военных к эксплуатации истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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