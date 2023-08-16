Реклама
Прямой эфир
Общество
Губернатор Камчатки предложил вернуть в РФ «рыбные четверги»
Экономика
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 95 рублей
Общество
Глава МЧС доложил Путину о распространении лесных пожаров в стране
Авто
В Москве анонсировали премьеру мобильной зарядки для электрокаров на базе «УАЗ Профи»
Пресс-релизы
Деловую программу первого международного форума «День сокола» обсудили в Москве
Экономика
ЦБ установил курс доллара в размере 96,7 рубля с 17 августа
Общество
Путин и Собянин 17 августа в Москве откроют движение по МЦД-3
Наука и техника
Станция «Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли
Общество
Скончался бывший командующий Восточным военным округом генерал Жидко
Происшествия
ФСБ сообщила об уничтожении диверсантов ВСУ в Брянской области
Общество
Синоптик сообщил о завершении купального сезона в Москве в предстоящие выходные
Мир
Совбез Африканского союза выступил против применения силы к мятежникам в Нигере
Армия
В России рассказали о создании сверхзвукового самолета без остекления
Сюжет:

Белый дом заявил об отсутствии решения о поставке ракет ATACMS Украине

0
Фото: South Korea Defense Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не принимали решение о поставке дальнобойных ракет ATACMS Украине. Об этом 16 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У меня нет новой информации относительно ATACMS. В настоящий момент никаких решений по ATACMS не принято», — сказал он на брифинге.

Кирби указал, что Белый дом не будет раскрывать подробности, касающиеся обсуждения военной помощи Украине.

Передача по заявкам: у Москвы нет иллюзий по поводу отправки Киеву ракет Taurus
Сколько оружия Германия уже предоставила Украине

Ранее, 11 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Берлин и Вашингтон как можно скорее передать Киеву ракеты большой дальности Taurus и ATACMS. Он заявил, что их планируется использовать внутри границ Украины.

21 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок ATACMS, однако окончательное решение еще не принято.

Днем ранее бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Вашингтон убежден в отсутствии необходимости в поставках Украине ATACMS.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 17 июля пояснила, что Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но считает, что у Киева есть всё необходимое на поле боя.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 12 июля сказал в беседе с «Известиями», что США стараются балансировать между тем, чтобы поставить очередную военную помощь Украине, и тем, чтобы сделать это аккуратно и просчитав последующие риски. Поэтому по данному вопросу в Вашингтоне возникают споры. Таким образом он прокомментировал информацию газеты The New York Times о том, что в администрации президента США Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

29 июня газета The Wall Street Journal сообщила о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023