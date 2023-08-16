Белый дом заявил об отсутствии решения о поставке ракет ATACMS Украине

США не принимали решение о поставке дальнобойных ракет ATACMS Украине. Об этом 16 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У меня нет новой информации относительно ATACMS. В настоящий момент никаких решений по ATACMS не принято», — сказал он на брифинге.

Кирби указал, что Белый дом не будет раскрывать подробности, касающиеся обсуждения военной помощи Украине.

Ранее, 11 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Берлин и Вашингтон как можно скорее передать Киеву ракеты большой дальности Taurus и ATACMS. Он заявил, что их планируется использовать внутри границ Украины.

21 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок ATACMS, однако окончательное решение еще не принято.

Днем ранее бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Вашингтон убежден в отсутствии необходимости в поставках Украине ATACMS.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 17 июля пояснила, что Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но считает, что у Киева есть всё необходимое на поле боя.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 12 июля сказал в беседе с «Известиями», что США стараются балансировать между тем, чтобы поставить очередную военную помощь Украине, и тем, чтобы сделать это аккуратно и просчитав последующие риски. Поэтому по данному вопросу в Вашингтоне возникают споры. Таким образом он прокомментировал информацию газеты The New York Times о том, что в администрации президента США Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

29 июня газета The Wall Street Journal сообщила о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.