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В ГД назвали причину дебатов в Белом доме по поводу передачи ATACMS Украине

Депутат Белик: США хотят передать ракеты ATACMS Украине, но без рисков для себя
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Army/White Sands Missile Range Museum
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США стараются балансировать между тем, чтобы поставить очередную военную помощь Украине, и тем, чтобы сделать это аккуратно и просчитав последующие риски. Поэтому по данному вопросу в Вашингтоне возникают споры. Об этом 12 июля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал информацию газеты The New York Times о том, что в администрации президента США Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

«В целом ничего удивительного в том, что Запад способен решиться на новые поставки, нет. Но этим создается только большее количество проблем для Украины, которая вязнет в неудачном контрнаступлении и теряет свою армию. Поставки очередных видов вооружения — это очередные шаги к эскалации конфликта, в горниле которого гибнет большое количество тех, кого киевский режим бездумно гонит на убой», — сказал Белик.

Парламентарий добавил, что России будет необходимо соответствующе реагировать на эти поставки, наращивая и укрепляя свою военную мощь.

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29 июня газета The Wall Street Journal сообщила о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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