В США указали на отсутствие необходимости в поставках Украине ATACMS

Бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль 20 июля заявил, что Вашингтон убежден в отсутствии необходимости в поставках Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Он отметил, что при составлении пакетов военной помощи США исходят не только из запросов Украины, но также из собственных потребностей.

«Мы больше не производим ATACMS. Это очень ценный товар, и он пригодится нам в случае возникновения где-либо в мире непредвиденной ситуации, будь то КНДР или Китай. Поэтому, если бы мы поставили их в существенных количествах, это напрямую отразилось бы на нашей собственной готовности», — сказал Каль на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

По его словам, Украина уже обладает возможностью для нанесения ударов на большом расстоянии, поскольку Великобританией были поставлены крылатые ракеты Storm Shadow, а французы передали ракеты SCALP. Каль выразил мнение, что проблема с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сводится к наличию возможности «наносить удары в глубину».

«Проблема находится не на удалении 100 км, а на расстоянии 1 км от них, там, где располагаются минные поля. Поэтому мы продолжим поддерживать их в этом и предоставлять необходимую военную помощь», — заключил бывший замглавы оборонного ведомства США.

Ранее, 17 июля, Пентагон заявил, что Украина имеет всё необходимое вооружение для контрнаступления, однако не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Также было заявлено, что 18 июля обсудят дальнейшее оказание помощи киевским властям, которое может включать средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерию.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 12 июля сказал в беседе с «Известиями», что США стараются балансировать между тем, чтобы поставить очередную военную помощь Украине, и тем, чтобы сделать это аккуратно и просчитав последующие риски. Поэтому по данному вопросу в Вашингтоне возникают споры. Таким образом он прокомментировал информацию газеты The New York Times о том, что в администрации президента США Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

29 июня газета The Wall Street Journal сообщила о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.