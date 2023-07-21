Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Telegram запустил функцию сториc для пользователей с премиум-аккаунтом
Мир
В Италии конфисковали рекордную партию кокаина на €850 млн
Экономика
Эксперты прогнозируют рост цены нефти до $90 за баррель
Мир
Ульянов исключил денонсацию СНВ-3 Россией или США
Общество
В Северодонецке начали восстановление более 290 жилых домов и учреждений
Общество
Отправка «Арктик СПГ – 2» укрепила позиции РФ на мировом рынке сжиженного газа
Мир
В Грузии заявили об отсутствии планов восстанавливать дипотношения с РФ
Мир
Полиция применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве
Общество
Умер актер из фильма «Узник замка Иф» Владимир Портнов
Мир
РПЦ уличила Константинопольский патриархат в попытке расколоть православный мир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Общество
Буланова поддержала пострадавшую в теракте на Крымском мосту девочку
Мир
США выразили озабоченность обстановкой в Черном море из-за ударов возмездия РФ

В США указали на отсутствие необходимости в поставках Украине ATACMS

Бывший замглавы Пентагона: Украине сейчас не нужны ракетные комплексы ATACMS
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль 20 июля заявил, что Вашингтон убежден в отсутствии необходимости в поставках Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Он отметил, что при составлении пакетов военной помощи США исходят не только из запросов Украины, но также из собственных потребностей.

«Мы больше не производим ATACMS. Это очень ценный товар, и он пригодится нам в случае возникновения где-либо в мире непредвиденной ситуации, будь то КНДР или Китай. Поэтому, если бы мы поставили их в существенных количествах, это напрямую отразилось бы на нашей собственной готовности», — сказал Каль на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

По его словам, Украина уже обладает возможностью для нанесения ударов на большом расстоянии, поскольку Великобританией были поставлены крылатые ракеты Storm Shadow, а французы передали ракеты SCALP. Каль выразил мнение, что проблема с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сводится к наличию возможности «наносить удары в глубину».

«Проблема находится не на удалении 100 км, а на расстоянии 1 км от них, там, где располагаются минные поля. Поэтому мы продолжим поддерживать их в этом и предоставлять необходимую военную помощь», — заключил бывший замглавы оборонного ведомства США.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

Ранее, 17 июля, Пентагон заявил, что Украина имеет всё необходимое вооружение для контрнаступления, однако не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Также было заявлено, что 18 июля обсудят дальнейшее оказание помощи киевским властям, которое может включать средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерию.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 12 июля сказал в беседе с «Известиями», что США стараются балансировать между тем, чтобы поставить очередную военную помощь Украине, и тем, чтобы сделать это аккуратно и просчитав последующие риски. Поэтому по данному вопросу в Вашингтоне возникают споры. Таким образом он прокомментировал информацию газеты The New York Times о том, что в администрации президента США Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

29 июня газета The Wall Street Journal сообщила о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023