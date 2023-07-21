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В США заявили об обсуждении Байденом и Зеленским поставок ATACMS

Белый дом: Байден продолжает обсуждать с Зеленским поставки ATACMS Киеву, решения нет
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Фото: commons.wikimedia.org
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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 21 июля заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, окончательное решение еще не принято.

«Передадим мы в конечном счете или нет (ракеты. — Ред.) ATACMS — решать президенту (США Джо Байдену. — Ред.). Он говорил об этом с президентом (Украины Владимиром. — Ред.) Зеленским. Они продолжают вести этот разговор. Не хочу вас разочаровывать, но никакого объявления (на этот счет. — Ред.) у меня сегодня нет», — сказал он в ходе своего выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

Как отметил Салливан, США и другие страны НАТО готовы «идти на риски» касательно поставок новых вооружений Украине. Однако союзники Киева учитывают возможную реакцию РФ при принятии таких решений, поскольку это «представляет важность для поддержания глобальной стабильности».

Также он сообщил, что Вашингтон проводит консультации с Вооруженными силами Украины (ВСУ) по поводу использования в боях всех имеющихся сил. По его словам, украинцы ждут подходящего момента, Киев должен самостоятельно принять решение.

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Накануне бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Вашингтон убежден в отсутствии необходимости в поставках Украине ATACMS.

17 июля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Киева есть всё необходимое на поле боя.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 12 июля сказал в беседе с «Известиями», что США стараются балансировать между тем, чтобы поставить очередную военную помощь Украине, и тем, чтобы сделать это аккуратно и просчитав последующие риски. Поэтому по данному вопросу в Вашингтоне возникают споры. Таким образом он прокомментировал информацию газеты The New York Times о том, что в администрации президента США Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

29 июня газета The Wall Street Journal сообщила о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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