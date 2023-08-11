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Сюжет:

Кулеба пообещал не использовать Taurus и ATACMS для ударов по России

Кулеба: ATACMS и Taurus будут использованы только на территории Украины
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Фото: TAURUS Systems GmbH
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Берлин и Вашингтон как можно скорее передать Киеву ракеты большой дальности Taurus и ATACMS. Сообщение с соответствующей просьбой он опубликовал в пятницу, 11 августа, в соцсети Х (бывшая Twitter).

По его мнению, дальнобойные ракеты играют ключевую роль в конфликте, поэтому Украина просит партнеров предоставить Taurus и ATACMS как можно скорее.

«Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно скорее. Оба будут использоваться исключительно внутри наших границ», — написал дипломат.

Передача по заявкам: у Москвы нет иллюзий по поводу отправки Киеву ракет Taurus
Сколько оружия Германия уже предоставила Украине

Ранее в этот день Bild со ссылкой на источник в минобороны ФРГ сообщила, что немецкое правительство не готово передать Киеву ракеты Taurus.

Накануне депутат парламента ФРГ от Левой партии Севим Дагделен указала на то, что передача Украине Taurus может привести к эскалации и втянуть Берлин в прямой конфликт с Москвой. По ее словам, со стороны представителей правительственной коалиции верить в то, что Киев «сможет себя контролировать» и не наносить этим оружием удары по целям в России, «просто-напросто наивно».

3 августа глава минобороны Германии Борис Писториус высказался против передачи этих ракет Украине. По его словам, Берлин является не единственным, кто отказывается передавать Киеву это вооружение. Писториус указал, что США также не намерены поставлять Taurus.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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