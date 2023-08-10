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В бундестаге заявили о риске втягивания ФРГ в конфликт с РФ из-за ракет Taurus

Депутат бундестага Дагделен: поставка Киеву ракет Taurus может втянуть ФРГ в конфликт с РФ
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Фото: commons.wikimedia.org
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Передача Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus может привести к эскалации и втянуть Берлин в прямой конфликт с Москвой. На это указала депутат парламента ФРГ от Левой партии Севим Дагделен 10 августа.

«Поставка Украине немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 км, которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к еще большей эскалации и серьезно подтолкнула бы Германию к прямому противостоянию с Россией», — говорится в заявлении депутата, опубликованном на ее странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее словам, со стороны представителей правительственной коалиции верить в то, что Киев «сможет себя контролировать» и не наносить этим оружием удары по целям в России, «просто-напросто наивно».

«Тем более Украина уже осуществляет удары по российской территории, о чем говорят недавние атаки беспилотников на Москву», — отметила политик.

Дагделен призвала канцлера Германии Олафа Шольца «не поддаваться давлению» со стороны Киева и представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Депутат подчеркнула, что Берлин должен наконец «отказаться от попыток бойкотировать достижение дипломатического решения» по кризису на Украине.

Ракетные меры: ФРГ пока не приняла решение о поставках Taurus Киеву
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Днем ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что правительство ФРГ с большой долей вероятности одобрит поставки Украине ракет Taurus. При этом посольство Германии в России сообщило «Известиям», что окончательного решения по этому вопросу в настоящее время нет.

6 августа поставить ракеты Taurus Киеву призвал депутат парламента ФРГ от СДПГ Андреас Шварц. Он стал первым, кто в рядах партии Шольца высказался за это.

Глава минобороны Германии, в свою очередь, 3 августа высказался против передачи этих ракет Украине. По его словам, к этому моменту ФРГ является не единственным государством, которое отказывается передавать это вооружение Украине. Писториус подчеркнул, что США также не поставляют Киеву эти снаряды. Против передачи кассетных боеприпасов и немецких ракет Taurus высказался в тот же день и депутат от правящей СДПГ Ральф Штегнер.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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