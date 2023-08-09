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Посольство ФРГ сообщило об отсутствии окончательного решения по поставкам Taurus Киеву

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Фото: Commons.wikimedia.org/Philipp Hayer
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Окончательного решения по передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus нет. Об этом «Известиям» сообщило посольство Германии в России.

«Решения федерального правительства о поставках ракет Taurus на Украину нет», — заявили в дипведомстве.

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6 августа депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал правительство ФРГ направить Киеву крылатые ракеты Taurus, дальность полета которых составляет до 500 км. Вслед за ним за поставку ракет высказался его однопартиец Нильс Шмид.

Депутат бундестага Маркус Фабер предположил, что при передаче Taurus Киеву Германия может запрограммировать ракеты так, чтобы они могли действовать только на ограниченное расстояние.

3 августа глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что выступает против отправки Украине ракет Taurus. Чиновник уточнил, что на сегодняшний день это не «главный приоритет».

Еще 2 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не направляет Киеву ракеты Taurus, поскольку не хочет, чтобы они использовались для ударов по российским территориям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ракетные меры: ФРГ пока не приняла решение о поставках Taurus Киеву

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