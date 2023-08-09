Ракетные меры: ФРГ пока не приняла решение о поставках Taurus Киеву

Правительство ФРГ пока не приняло окончательного решения относительно поставок ракет дальнего радиуса действия Taurus Украине, сообщили «Известиям» в посольстве Германии в России . Тем не менее в бундестаге считают, что с большой долей вероятности Берлин пойдет на этот шаг, поскольку кабмин намерен двигаться в направлении эскалации украинского конфликта . По мнению экспертов, важную роль в этом вопросе сыграют США, которые могут надавить на Берлин.

В режиме ожидания

Неудачное контрнаступление ВСУ, длящееся более двух месяцев, подстегивает Германию усилить военную поддержку Киева . На днях члены правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) впервые заговорили о поставках Украине ракет класса «воздух–земля» Taurus , которые теоретически способны долететь до Москвы (их максимальная дальность — 500 км).



Ранее за отправку ракет Taurus выступали лишь коалиционные партнеры СДПГ — «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Теперь же эту идею поддержали однопартийцы канцлера ФРГ Олафа Шольца — Андреас Шварц и Нильс Шмид.

Авиационная крылатая ракета большой дальности Taurus под фюзеляжем истребителя-бомбардировщика Tornado Фото: flickr.com

Впрочем, пока официальный Берлин продолжает сохранять сдержанность. В посольстве ФРГ в РФ сообщили «Известиям», что Германия еще не определилась, будет ли отправлять ракеты Украине.



— Решения федерального правительства о поставках ракет Taurus на Украину нет, — заявили немецкие дипломаты .



В начале августа министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался против поставок Украине ракет Taurus. Он отметил, что сейчас это не «главный приоритет» . Тем не менее в бундестаге уверены, что Берлин рано или поздно одобрит отправку дальнобойных ракет. Член комитета по международным делам Евгений Шмидт («Альтернатива для Германии») считает, что правительство, скорее всего, пойдет по пути эскалации украинского конфликта.



— Когда-то говорили, что Германия ни в коем случае не должна поставлять танки, а теперь «Леопарды» горят в степях Запорожья. То же самое, скорее всего, будет и с ракетами . Политики до последнего момента отрицали возможность поставок подобного рода вооружения, сейчас же об этом идут дискуссии. Как это обычно происходит, постепенно готовится общественное мнение , — сказал он «Известиям».

Военные ВСУ во время работы с танком Leopard Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

При этом политик подчеркивает, что особенно жестко настроены в парламенте страны. И речь идет не только о правящих партиях, таких как «Зеленые» и СвДП, но и об оппозиции — христианских демократах (ХДС).



— Последние заявления в бундестаге звучат всё в той же воинственной парадигме: дальнейшая эскалация, поддержка украинского режима, поставки вооружений. Несмотря на то что Украина терпит поражение в широко анонсированном наступлении, совершенно ничего не добившись, потеряв огромное количество техники и, к сожалению, людей, политику дальнейшей конфронтации здесь пока еще не пересматривают , — пояснил немецкий депутат.



Однопартиец Шмидта, депутат парламента Мальте Кауфманн настаивает на том, что Германии следует больше сфокусироваться на укреплении обороны собственной страны.



— Мы считаем, что бундесвер должен оставаться способным защитить свою страну . Нам нужно оружие для нашей собственной защиты. Исходя из этого, сейчас не стоит поставлять более тяжелое оружие, — заявил он «Известиям».





Между тем в парламенте предлагают компромиссные варианты поставок ракет Taurus: чтобы и Киев уважить, и Москву не разозлить . Так, депутат бундестага Маркус Фабер (СвДП) допустил, что ракеты запрограммируют так, чтобы их можно было использовать в ограниченной местности . Он напомнил, что на вооружении ВВС Германии состоят 600 ракет данного типа, но только 150 из них в рабочем состоянии. Фабер предположил, что остальные 450 можно восстановить и передать ВСУ.

Единственными партиями, выступающими против поставок крылатых ракет, остаются «Левые» и «Альтернатива для Германии». И эта позиция находит отклик у большинства граждан ФРГ . По данным свежего исследования, проведенного институтом изучения общественного мнения Forsa, 66% немцев не одобряют поставки ракет Taurus Украине. Поддержали эту инициативу только 28% респондентов. Почти половина опрошенных (48%) и вовсе не верит, что отправка вооружений поможет Украине вернуть территории. А 5 августа в Берлине даже прошел очередной митинг против поставок оружия Киеву, на который пришли сотни протестующих .

Слово за Вашингтоном

Недовольство немцев объяснимо: поставки нового оружия Украине не только ведут к эскалации конфликта, но и к всё большим затратам для простых граждан . Германия на сегодня крупнейший донор «украинской военной машины». Так, в июле министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что за первые шесть месяцев этого года ведомство выдало отдельные разрешения на экспорт оружия на сумму около €5,22 млрд. Тогда как за тот же период в 2022-м этот показатель составлял €4,16 млрд. В мае Германия объявила о пакете военной помощи для Украины на сумму €2,7 млрд.

В правительстве ФРГ, однако, считают, что затраты на помощь Украине и социальные выплаты внутри республики не должны противопоставляться и друг друга исключать. «Это бессмысленно и было бы издевательством для народа Украины», — заявила в июле глава МИДа Анналена Бербок, отвечая на вопрос о том, насколько уместна поддержка Киева, когда в Германии «многие семьи из-за высокой инфляции не знают, поедут ли летом в отпуск».

Протест в Мюнхене против поставок оружия Украине Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexander Pohl

Экономист Института рыночной интеграции и экономических исследований (MIWI) в Мюнхене Юрий Кофнер говорит, что Германия терпит крупные убытки, поставляя оружие Киеву.



— С февраля 2022 года налогоплательщики Германии были вынуждены направить на Украину оружие и финансовую поддержку на сумму почти €20 млрд. Германия приняла 1,1 млн украинских беженцев. Расходы на это составили на сегодняшний день почти €14 млрд. Санкции и принуждение к покупке дорогого американского танкерного газа уже обошлись немецкой экономике более чем в €160 млрд. Таким образом, финансовая нагрузка только на одно домохозяйство составляет почти €4,7 тыс . По итогам мы прогнозируем сокращение немецкой экономики на 0,3% в 2023 году, — заявил Кофнер «Известиям».



Германия тратит большие деньги на военную поддержку Украины во многом потому, что Берлин вынужден действовать в фарватере внешней политики своих союзников по НАТО, сказал «Известиям» историк и политолог Петр Федосов.

Напомним, в июле Франция одобрила поставку Киеву дальнобойных ракет SCALP с радиусом действия свыше 250 км. В мае Великобритания подтвердила поставку Украине похожих по своим характеристикам ракет Storm Shadow. По словам Федосова, Шольц не будет принимать решение о поставках Taurus без оглядки на США. При этом Вашингтон рассматривает вариант отправки Киеву ракет ATACMS.

Авиационная крылатая ракета Storm Shadow Фото: Commons.wikimedia.org/Boevaya mashina

— Общая стратегия Евросоюза, в том числе Германии, достаточно четко согласована с США . И на сегодня она предполагает расширение номенклатуры поставляемых на Украину вооружений. Вероятность, что в Германии будет принято положительное решение, велика, но что касается количества, ничего не ясно. Однако по предыдущим примерам мы видим, что решение о номенклатуре принимается, но количество такое, что переломить военную ситуацию явно невозможно , — заявил эксперт.



Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт также считает, что решающее слово о поставках Украине дальнобойных ракет будет за Вашингтоном . Он напомнил, что нынешняя дилемма вокруг Тaurus напоминает историю с решением ФРГ предоставить Киеву тяжелые танки Leopard. Тогда Берлин одобрил поставки танков после того, как США согласились передать Киеву танки Abrams.

США передадут Киеву танки Abrams Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto