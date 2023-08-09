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В бундестаге заявили о вероятной отправке Украине ракет Taurus

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Фото: Commons.wikimedia.org/Alf van Beem
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Правительство ФРГ с большой долей вероятности одобрит поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

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«Когда-то говорили, что Германия ни в коем случае не должна поставлять танки, а теперь «Леопарды» горят в степях Запорожья. То же самое скорее всего будет и с ракетами. Политики до последнего момента отрицали возможность поставок подобного рода вооружения, сейчас же об этом идут дискуссии. Как это обычно происходит, постепенно готовится общественное мнение», — сказал политик.

Шмидт добавил, что на сегодняшний день большинство партий в немецком парламенте высказываются «в воинственной парадигме»

«Несмотря на то, что Украина терпит поражение в широко анонсированном наступлении, совершенно ничего не добившись, потеряв огромное количество техники и, к сожалению, людей, политику дальнейшей конфронтации здесь пока еще не пересматривают», — пояснил Шмидт.

Ранее депутаты от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) впервые высказались о передаче Украине ракет Taurus, которые способны долететь до Москвы. Дальность их полета составляет до 500 км.

Россия неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия не способны помочь Киеву. В конце июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что поставляемое Украине западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а лишь затягивает конфликт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ракетные меры: ФРГ пока не приняла решение о поставках Taurus Киеву

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