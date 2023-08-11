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Bild сообщила о неготовности ФРГ передать дальнобойные ракеты Украине

Bild: правительство Германии пока что не готово передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Берлин пока не готов передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Taurus, вопреки появившимся ранее заявлениям некоторых СМИ. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила газета Bild со ссылкой на источник.

«Никаких изменений в текущем положении дел по вопросу о передаче Taurus Украине не произошло. Политическое решение о передаче не принято», — приводятся слова источника из минобороны ФРГ в материале.

Bild напомнила, что ранее с похожим заявлением выступил глава немецкого минобороны Борис Писториус. В частности, он заявил, что поставка крылатых ракет Украине не является приоритетом для Берлина и Вашингтона.

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Накануне председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за поставку Киеву ракет Taurus. Проблема передачи ракет похожа на раннюю дискуссию о поставках танков, пожаловалась она.

Ранее в тот день СМИ сообщили, что правительство ФРГ в ближайшее время сообщит о поставках Украине ракет Taurus. В материале уточнялось, что командование военно-воздушных сил ФРГ дало зеленый свет на поставки этого вооружения.

6 августа поставить ракеты Taurus Киеву призвал депутат парламента ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц. Он стал первым, кто в рядах партии канлера Шольца выступил за это.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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