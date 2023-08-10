ФРГ анонсирует в ближайшее время поставки Киеву крылатых ракет Taurus

Правительство ФРГ в ближайшее время сообщит о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил портал T-online со ссылкой на источники в правящей коалиции.

В материале уточняется, что командование военно-воздушных сил ФРГ дало зеленый свет на поставки этих ракет. Кроме того, на прошлой неделе ведомство канцлера Германии Олафа Шольца запросило у минобороны сведения по Taurus, в частности об их запасах у Бундесвера, а также о возможных рисках поставок и эффективности данного оружия, отмечается в статье.

По информации издания, в настоящее время Германией также прорабатывается вопрос передачи ракет с союзниками, прежде всего с США.

Дальность действия крылатых ракет Taurus достигает 500 км.

6 августа поставить ракеты Taurus Киеву призвал депутат парламента ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц. Он стал первым, кто в рядах партии канлера Шольца выступил за это.

При этом 3 августа глава минобороны Германии Борис Писториус высказался против передачи этих ракет Украине. По его словам, Берлин является не единственным, кто отказывается передавать Киеву это вооружение. Писториус указал, что США также не намерены поставлять Taurus.

Как позднее, 10 августа, указала депутат парламента ФРГ от Левой партии Севим Дагделен, передача Украине Taurus может привести к эскалации и втянуть Берлин в прямой конфликт с Москвой. По ее словам, со стороны представителей правительственной коалиции верить в то, что Киев «сможет себя контролировать» и не наносить этим оружием удары по целям в России, «просто-напросто наивно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.