На купянском направлении во время наступательных действий штурмовые отряды западной группировки войск улучшили положение по переднему краю фронта. Об этом 16 августа сообщает Минобороны РФ.

«На купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», — сообщили в оборонном ведомстве.

В общей сложности за сутки на купянском направлении военнослужащие смогли отразить девять атак украинской армии. В частности, в районах Новоселовского, Стельмаховки в Луганской Народной Республике (ЛНР), Ольшаны и Синьковки Харьковской области российские военные отразили атаки 14-й, 32-й, 44-й механизированных штурмовых групп, а также 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате украинские боевики потеряли до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin американского производства и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Ранее в этот день подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что с каждым днем потери ВСУ на купянском направлении растут. По его мнению, они увеличиваются в том числе из-за недостатка военных врачей и эвакуационных групп. На рост потерь в рядах ВСУ, по словам Марочко, также влияют плохая подготовка перед переброской на передовую и отсутствие или нехватка боевого опыта у мобилизованных.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские силы отразили пять контратак ВСУ на этом же направлении. Все контратаки были сорваны упреждающим ударом артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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