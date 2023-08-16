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В ЛНР сообщили о росте потерь Киева на купянском направлении в зоне СВО

Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил о росте потерь Киева на купянском направлении
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с каждым днем несут всё большие потери на купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил подполковник Луганской Народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в среду, 16 августа.

«На купянском направлении идет рост безвозвратных потерь в вооруженных формированиях Украины», — сказал Марочко «РИА Новости».

Он отметил, что ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь ВСУ начало приближаться к 50%.

«Также на негативную тенденцию смертей украинских военнослужащих влияет слабая подготовка и отсутствие боевого опыта у личного состава из числа мобилизованных», — добавил Марочко.

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Днем ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что военные Западной группировки войск в течение дня отразили пять контратак ВСУ на купянском направлении. Он также сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 провели 12 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны противника в районе населенных пунктов Синькова, Стельмаховка и Кисловка.

12 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении Харьковской области. Он отметил, что потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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