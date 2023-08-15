Военные Западной группировки войск в течение дня отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 15 августа сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В целях установления утраченных позиций на купянском направлении противник в течение дня провел пять контратак силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на наши позиции. Нанесением упреждающего огневого поражения артиллерией группировки все контратаки сорваны, потери противника составили до взвода пехоты», — сказал он ТАСС.

По словам начальника пресс-центра Западной группировки, в полосе обороны Первой танковой армии украинские боевики штурмовыми группами 44-й отдельной механизированной бригады два раза провели атаку на позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское. Российская разведка своевременно обнаружила приближающегося противника, а артиллеристы при помощи буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и САУ «Мста-С» нанесли огневое поражение ВСУ, в результате чего атаки были отражены, а противник потерял до взвода живой силы.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 группировки войск «Запад» провели 12 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны противника в районе населенных пунктов Синькова, Стельмаховка и Кисловка.

Ранее, 13 августа, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаки украинский боевиков на донецком и купянском направлениях в зоне спецоперации.

Накануне Конашенков заявил об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении Харьковской области. Он отметил, что потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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