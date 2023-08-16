Реклама
Прямой эфир
Общество
СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings
Общество
Власти Дагестана сообщили о повреждении более 400 строений после взрыва на АЗС
Недвижимость
Апартаменты в новостройках Москвы подорожали на 13,1%
Общество
Школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Крыму
Армия
Российские военнослужащие получили награды за заслуги в зоне СВО
Пресс-релизы
Послы Индии, Таиланда и Шри-Ланки примут участие в I Международном буддийском форуме
Новости компаний
ПСБ презентовал платежную карту «Защитники Отечества» на форуме «Армия-2023»
Мир
МИД Белоруссии сообщил об участии Минска в предстоящем саммите БРИКС
Мир
В Крыму предложили назвать мирный план по Украине «миром без Зеленского»
Мир
Турция продолжит обсуждать с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
Общество
Синоптики спрогнозировали «опасное солнце» в южных регионах России
Экономика
В России выросло производство сигарет
Сюжет:

Танки РФ получили комплекс радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские танки впервые оснастили комплексом радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон», работа над которым велась в специализированном холдинге «Лаборатории ППШ». Данная разработка 16 августа была представлена на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2023».

Образец изделия продемонстрировали на танке Т-72Б3М в экспозиции бронетехники Минобороны России. В описании к «Тритону» на стенде отмечено, что он предназначен для подавления каналов управления и передачи данных FPV-дронов.

Известно, что комплекс работает в четырех диапазонах частот: 868, 915, 1300 и 2400 МГц. Управление «Тритоном» также может осуществляться дистанционно с выносного пульта. Он может заряжаться как автономно от аккумулятора, так и от бортовой сети танка.

Тихий дрон: беспилотники и средства РЭБ стали главными хитами «Армии-2023»
Российскими разработками в области БПЛА и радиоэлектронной борьбы интересуются зарубежные заказчики

Ранее, 16 августа, собеседник «Известий» в оборонном ведомстве рассказал, что на форуме «Армия-2023» в несколько раз по сравнению с предыдущими аналогичными выставками выросло количество компаний, представляющих беспилотные летательные аппараты (БПЛА), малогабаритные средства РЭБ и другое противодроновое оборудование. Также на выставке впервые представлены модели FPV дронов-камикадзе.

15 августа холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», впервые продемонстрировал комплекс «Меридиан», предназначенный для оптимизации работы спутниковых каналов на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023