На форуме «Армия-2023» представили оптимизирующий работу спутников комплекс

Холдинг «Росэлектроника», принадлежащий госкорпорации «Ростех», впервые продемонстрировал комплекс «Меридиан», предназначенный для оптимизации работы спутниковых каналов на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба холдинга.

«Новое решение контролирует приемо-передающие тракты спутников с обработкой сигнала на борту. Оно служит для непрерывного сбора и отображения статистических данных о занятости частотных каналов», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Эта информация необходима, чтобы следить за дисциплиной связи и оптимизировать работу спутниковых каналов. На форуме работу комплекса демонстрируют в режиме реального времени.

В комплекс входит сетевое оборудование и антенный пост. «Меридиан» может собирать, обрабатывать и отображать оперативную информацию о загрузке стволов космических аппаратов спутниковой связи, измерять параметры спутниковых линий связи и контролировать подключение к ним. Аппаратура также может взаимодействовать с космическими аппаратами Единой системы спутниковой связи второго и третьего этапов (ЕССС-2 и ЕССС-3), а также Единой космической системы (ЕКС).

«Представленное оборудование может применяться как гражданскими структурами, так и в центрах управления и планирования связи силовых ведомств», — отметил генеральный директор НПЦ «Вигстар» Анатолий Попович.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал технику, представленную на выставке бронетехники в рамках форума «Армия-2023». Экспозиция демонстрирует модернизированные БМП и БРМ-1 с 35-миллиметровой пушкой «Басурманин», БМП-2 «Бережок» с инфракрасным камуфляжем, а также БМП-3. По замечанию журналиста, у российских танков появился инфракрасный камуфляж и верхняя защита техники от дронов и управляемых ракет.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.