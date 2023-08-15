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«Известия» показали представленную на форуме «Армия-2023» бронетехнику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Десятки экспонатов представлены на выставке бронетехники, проходящей на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье. Видеорепортаж с места событий 15 августа представил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Как следует из кадров, все желающие могут увидеть модернизированные БМП и БРМ-1 с 35-миллиметровой пушкой «Басурманин», БМП-2 «Бережок» с инфракрасным камуфляжем, а также БМП-3.

«Старый добрый танк Т-62М, который используется в первую очередь как штурмовое орудие», — отметил корреспондент, показывая очередной образец бронетехники.

Астрахань добавил, что у российских танков появился инфракрасный камуфляж, уже обкатанный в зоне спецоперации. Также доработана верхняя защита техники от дронов и управляемых ракет.

«Т-72, Т-80, Т-90-М и Т-14 «Армата», которая также изменилась по опыту испытаний в СВО», — сказал он.

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Также гости форума могут ознакомиться с советским зенитным орудием С-60, которое устанавливается на любые передвижные платформы.

Накануне холдинг «Росэлектроника» впервые представил на «Армии-2023» обновленную модификацию автоматизированной системы управления войсками «Поляна-Д4М1». Комплекс предназначен для обеспечения связи между Воздушно-космическими силами (ВКС) и Военно-морским флотом (ВМФ) России.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

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