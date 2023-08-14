Обновленную систему управления «Поляна» показали на «Армии-2023»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил на форуме «Армия-2023» обновленную модификацию автоматизированной системы управления (АСУ) войсками «Поляна-Д4М1». Об этом холдинг сообщил на своем сайте 14 августа.

Комплекс в ходе спецоперации обеспечивает связь между ВКС и ВМФ России.

«Разработка позволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает защиту территории площадью 800 на 800 км, при этом в воздушном пространстве зоны ответственности могут находиться одновременно до 500 воздушных объектов», — уточнили в холдинге.

Ранее система управляла ЗРК войск противовоздушной обороны большой («С-300»), средней (типа «Бук») и малой (типа «Тор» и «Тунгуска») дальности через командные пункты.

Модернизированная «Поляна-Д4М1» обеспечивает сбор и обработку данных от цифровых радиолокационных станций различного диапазона наземного и воздушного базирования, а также от центров управления воздушным движением.

Она обеспечивает тренировку боевых расчетов и несение дежурств, а в военное время — управление огнем подчиненных подразделений на основе данных, получаемых от средств радиолокационной разведки. Время реакции системы на открытие огня составляет две-три секунды.

«Модернизированная «Поляна-Д4М1» – новейший перспективный системообразующий комплекс многоэлементной боевой информационной системы», — отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Комплекс размещен на четырех автомобилях и состоит из пункта боевого управления, командно-штабной машины и двух подвижных электростанций.

Ранее в ходе выступления на форуме министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российские предприятия и научно-исследовательские организации наряду с разработками в рамках гособоронзаказа расскажут на «Армии-2023» и о проектах, выполненных в инициативном порядке.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Мероприятия форума запланированы во всех военных округах страны.