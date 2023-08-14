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Шойгу указал на недостатки западной техники в реальных боевых условиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной в реальных боевых условиях. Об этом в понедельник, 14 августа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2023».

«Наше вооружение показывает свою надежность и эффективность, при этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко небезупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия», — указал глава Минобороны.

Ранее, 31 июля, министр сообщил о потере Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

До этого, 25 июля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска уже уничтожили около 30% от всей западной военной техники.

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