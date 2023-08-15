Повышение в кластере: как прошел день открытия форума «Армия-2023»

Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. Об этом 14 августа заявил президент Владимир Путин во время открытия военно-технического форума «Армия-2023». Он отметил, что в этом году в выставке принимают участие 82 зарубежные компании, в то время как в прошлом году их было 32. На форуме состоялась встреча главы Минобороны Сергея Шойгу с его белорусским коллегой Виктором Хрениным. По словам экспертов, мероприятие показывает, что военно-техническое взаимодействие между Россией и ее партнерами развивается.

Расширение связей

В этом году Владимир Путин решил не приезжать на форум «Армия-2023», а обратиться к участникам по видеосвязи. Прежде всего он подчеркнул масштабность мероприятия.

— На стендах, экспозициях, полигонах парка «Патриот» 1,5 тыс. российских предприятий представили свыше 28,5 тыс. современных образцов продукции военного и двойного назначения, — сообщил глава государства.

Владимир Путин отметил, что Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свои интересы. При этом он обратил внимание на расширение международных связей в этой сфере.

Выступление президента РФ Владимира Путина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мы также рады, что всё больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума. Если в прошлом году здесь экспонировали свою продукцию 32 организации, то в этом — 82 , — заметил президент.

По его словам, на форуме партнерам предлагается широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов. В том числе — новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехник а. Вместе с тем в видеообращении он предложил обратить внимание и на гражданскую продукцию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК): в частности, на вертолеты и беспилотники «для самого широкого применения».

Оценивая форум, первый зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов подчеркнул, что углубление торговых связей с заинтересованными странами должно происходить параллельно с укреплением военного сотрудничества.

Военнослужащий армии Конго на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Укрепление экономических связей с дружественными странами благоприятно влияет на развитие военно-технического сотрудничества, которое необходимо для отстаивания суверенитета и независимости стран. Это выгодно всем, — сказал «Известиям» сенатор.

Введенные против России англосаксонским миром рестрикции продемонстрировали возможность государственной независимости от поставок из США и Европы, заявил «Известиям» член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев.

— Уничтожение западного вооружения на Украине выгодно показывает плюсы российского оборонного кластера. В рамках форума «Армия-2023» Минобороны РФ уже объявило о планах по заключению контрактов на общую сумму свыше 433 млрд рублей и это не предел. Новые дружественные связи со странами Африки, Азии и Латинской Америки подстегивает развитие партнерских отношений и контрактов во всех отраслях экономики , — заметил Олег Воробьев.

Военнослужащие ВКС РФ на фоне ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

То, что в этом году на форуме больше иностранных компаний, чем в прошлом, подтверждает: военно-техническое сотрудничество развивается, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

— Важен сам факт появления там достижений индийского и китайского ВПК, — отметил он. — Индия и Китай, как известно, — крупнейшие покупатели российских вооружений. Это всё признак того, что военно-техническое сотрудничество продолжается и приобретает новые формы. Это уже не чистый экспорт России, но, возможно, и импорт комплектующих из этих стран для того, чтобы улучшить какие-то характеристики уже нашей техники . Не говоря уже о том, что, собственно, и закупки продолжаются, и поставки продолжаются. Это просто зримая демонстрация того, что никакого железного занавеса на российском экспорте вооружения нет.

Надежное партнерство

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 до 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Мероприятия форума запланированы во всех военных округах страны.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с белорусским коллегой Виктором Хрениным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В первый день работы выставки экспозицию осмотрел глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он ознакомился с образцами современных летательных аппаратов , в числе которых военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, самолеты Су-30СМ2 и Су-34, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотники «Термит», «Иноходец», «Альтиус-РУ», «Форпост-Р» и ударные дроны «Гром» и «Шершень» .

Министру доложили об эффективном применении новейших самолетов Су-57 в зоне специальной военной операции. Кроме того, ему представили новейшие средства поражения для этих самолетов, позволяющие повысить возможность ликвидации всех видов целей.

На форуме Сергей Шойгу провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. «В ходе встречи обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что на форуме развернута экспозиция Белоруссии, которую посетил глава российского военного ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что форум «Армия» стал символом развития стратегического партнерства в условиях давления Запада на страны, которые проводят независимую политику.

Проверено в боях

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что особенностью нынешнего форума стали модернизированные образцы известной военной техники, получившие новации по результатам боевого применения. Это, в частности, касается авиационной и вертолетной техники, артиллерийских систем, различных типов высокоточных боеприпасов, бронетанковых и легкобронированных машин.

Зампредседателя правительства назвал обеспечение потребностей российской армии и флота «безусловным приоритетом нашей оборонной промышленности». Он также сообщил, что Минобороны России обеспечило прямые контакты инженеров и главных конструкторов предприятий, производящих вооружения, с бойцами на передовой, что позволяет оперативно улучшать характеристики оружия.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Многим из вас хорошо известно, что наши предприятия всего за несколько месяцев увеличили выпуск военной продукции в разы, а по отдельным позициям — в десятки раз. И что особенно важно — количественный рост сопровождается постоянным совершенствованием образцов. В этом нам очень помогают коллеги из Минобороны, которые обеспечили прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто сейчас находится на передовой, — сказал Мантуров на пленарной сессии форума.

О наращивании производства рассказал и замглавы Ростеха Владимир Артяков. По его словам, госкорпорация за последние полтора-два года увеличила объемы выпуска некоторых позиций боеприпасов в 20–30 раз.

Заместитель гендиректора Ростеха также сообщил, что опыт проведения специальной военной операции позволил многое узнать о западной технике и выявить ее уязвимые места.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам Артякова, в условиях СВО предприятия Ростеха перешли на военные рельсы.

— Многие наши предприятия работают круглосуточно, обеспечивая потребности фронта. Поставки идут без сбоев и в требуемых количествах, благодаря самоотверженному труду наших коллективов. Большую поддержку в этом оказывают Минпромторг России и коллегия Военно-промышленной комиссии, — сказал он.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия поддерживает отношения по линии военно-технического сотрудничества со 100 странами, поставки российской военной продукции осуществляются в более чем 50 государств . По его словам, специальная военная операция повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению.

Посетители на стенде холдинга «Швабе» Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил на форуме, что портфель заказов ведомства на сегодняшний день составляет около $50 млрд, 75% в нем занимает продукция для ВВС и ПВО. Он также заявил, что к 2030 году ожидается, что доля новых образцов российской продукции будет превалировать над производимыми сегодня в пропорции 90% к 10%.