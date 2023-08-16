На форуме «Армия» резко выросло количество представленных дронов и средств РЭБ

Количество компаний, представляющих на форуме «Армия-2023» беспилотные летательные аппараты, малогабаритные средства РЭБ и другое противодроновое оборудование, выросло в несколько раз по сравнению с предыдущими аналогичными выставками, рассказал собеседник «Известий» в оборонном ведомстве.

При этом большинство новинок в этом сегменте — небольшие БПЛА в формате квадро- и мультикоптеров. Также на выставке впервые представление модели FPV дронов-камикадзе.

Беспилотники в настоящий момент революционно меняют военном деле, подобно тому как в Первую мировую войну его изменили самолеты, а во Вторую мировую войну — танки, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«С появлением систем искусственного интеллекта, которые будут сами находить и уничтожать цели, вооруженные конфликты вообще могут пойти по неизвестному и непрогнозируемому нами руслу. Поэтому для нас очень важно быть в теме. На этом фоне особое значение приобретает средства РЭБ, беспилотники всех видов. И радует, что в эту тему очень активно зашли частные компании», — отметил он.

Форум «Армия-2023» проходит с 14 до 20 августа на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка».

На мероприятии представлены достижения IT-индустрии, разработки в области технологий искусственного интеллекта, беспилотные системы и другие новинки.

Как сообщил на открытии выставки президент РФ Владимир Путин, на стендах, экспозициях, полигонах парка «Патриот» 1,5 тыс. российских предприятий представили свыше 28,5 тыс. современных образцов продукции военного и двойного назначения.

При этом всё больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума: если в прошлом году здесь экспонировали свою продукцию 32 организации, то в этом — 82.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тихий дрон: беспилотники и средства РЭБ стали главными хитами «Армии-2023»