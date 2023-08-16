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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области

В Измаиле и Рени на Украине произошли взрывы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы произошли в Измаиле и Рени в Одесской области Украины. Об этом 16 августа сообщает украинского издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что официальной информации об ущербе пока нет.

В регионе была объявлена воздушная тревога

Официальных комментариев касательно взрывов от Минобороны РФ не поступало.

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Накануне взрывы прозвучали в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), Запорожье, Львове, Луцке, а также в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Хмельницкой областях Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 14 августа прозвучали взрывы в Одессе. Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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