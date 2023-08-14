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На Украине сообщили о взрывах в Одессе

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Фото: РИА Новости
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Взрывы прозвучали в Одессе в ночь на 14 августа, о чем сообщает украинское издание «Клименко Тайм» в Telegram-канале.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.

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12 августа сообщалось о взрыве в Кривом Роге в Днепропетровской области. Мэр города Александр Вилкул после этого подтвердил информацию. Никаких подробностей он не уточнил.

За день до этого сообщалось о взрывах в Киеве.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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