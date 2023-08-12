На Украине сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв произошел утром 12 августа в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что над местом взрыва поднимаются густые клубы дыма.

Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул после этого подтвердил информацию о взрывах в городе. Никаких подробностей он не уточнил. В настоящее время в области объявлена воздушная тревога.

Накануне сообщалось о взрывах в Киеве.

Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.