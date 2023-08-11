Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве произошли взрывы. Об этом 11 августа сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.

Накануне сообщалось, что взрывы прозвучали в Черниговской области Украины. Также воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

7 августа в Днепропетровской области на востоке Украины ночью произошел пожар после взрыва. По словам главы областной администрации Сергея Лысака, пострадавших и погибших нет.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.