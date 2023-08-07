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В Днепропетровской области возник пожар после взрыва

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Фото: соцсети
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В Днепропетровской области на востоке Украины ночью произошел пожар после взрыва. Об этом 7 августа сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

«Взрыв раздался в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили», — написал он в Telegram.

По его словам, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

В настоящее время в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Официальных комментариев от профильных ведомств и российского Минобороны не поступало.

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Накануне воздушная тревога в ночь на 6 августа прозвучала в Киеве и семи украинских областях — в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области.

5 августа сообщалось, что в Хмельницкой области прогремело свыше 10 взрывов. Отмечается, что большинство взрывов произошло около военного аэродрома, который находится в районе города Староконстантинов в Хмельницкой области. В свою очередь глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что в том месте располагается авиабаза, с которой вылетают фронтовые бомбардировщики Су-24М, наносящие удары крылатыми ракетами Storm Shadow.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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