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На Украине сообщили о взрывах в Черниговской области

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины в ночь на 10 августа, о чем сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога. Ранее также сообщалось о воздушной тревоге в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.

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8 августа сообщалось о взрывах в Купянском районе Харьковской области. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Днем ранее, 7 августа, в Днепропетровской области на востоке Украины ночью произошел пожар после взрыва. По словам главы областной администрации Сергея Лысака, пострадавших и погибших нет.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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