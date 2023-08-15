Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях

Взрывы прозвучали в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск), Запорожье, Львове, Луцке, а также в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Хмельницкой областях Украины. Об этом 15 августа сообщило украинское издание «Зеркало Недели».

По всей стране была объявлена воздушная тревога.

Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.

Ранее, в ночь на 14 августа, прозвучали взрывы в Одессе. Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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