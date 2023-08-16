В Пентагоне заявили об отсутствии военных возможностей США в Черном море

Соединенные Штаты Америки не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море. Об этом 15 августа заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Так она ответила на вопрос о возможности «военных решений» для экспорта украинского зерна.

«У нас [у США] нет каких-либо средств в Черном море. <…> Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов», — отметила Сингх.

Также она сообщила об отсутствии на данный момент каких-либо объявлений или решений, которые можно было бы предать гласности.

Ранее в этот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что США изучают варианты с целью обеспечить экспорт сельхозпродукции с Украины через дунайские порты объемом около 4 млн т в месяц, не исключая «военные решения» для защиты судов.

Не уточняется, о каких именно вариантах и «военных решениях» идет речь, а также какие страны планируется привлечь к решению этой проблемы. Однако, по данным источника газеты, переговоры якобы идут с самой Турцией, Украиной и соседями Киева.

25 июля представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсия сказала, что Евросоюз (ЕС) обсуждает с Украиной альтернативные Черному морю пути вывоза зерна, дискуссии ведутся и о пути через порты Прибалтики.

Бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе, отставной адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джеймс Ставридис 21 июля заявил, что Соединенные Штаты и страны блока могут сопровождать суда с грузом и при наличии угрозы открывать огонь по российским кораблям.

В свою очередь, турецкая газета Milliyet написала, что сопровождение кораблями НАТО грузовых судов в Черном море будет нарушением Конвенции Монтре, поэтому Турция может оказаться в рискованной ситуации.

Минобороны России сообщило, что начиная с 0:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

За день до этого советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ни одна страна не решится отправлять свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.