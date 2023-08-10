В злак ответа: РФ не получала новых предложений по зерновой сделке

Никаких практических и реализуемых предложений по решению проблем, связанных с зерновой сделкой, российская сторона не получала . Об этом рассказал «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, опровергнув заявления США . Единственным документом было письмо от Генерального секретаря организации, но оно было направлено Москве еще до истечения срока черноморской инициативы. К тому же содержавшиеся там идеи были нереализуемы, добавил дипломат. После прекращения действия соглашения в июле ООН и западные страны призывают РФ восстановить зерновую сделку, однако в ближайшее время это вряд ли произойдет , считают в экспертном сообществе.

Американские «усилия»

После того как 17 июля Россия объявила о прекращении действия зерновой сделки, направленной на вывоз сельхозпродукции из украинских портов, вопрос о ее восстановлении стал одним из ключевых на повестке дня. С призывом возобновить договоренности выступала как ООН в целом, так и отдельные страны, преимущественно из так называемого коллективного Запада . Причем в последнее время чаще остальных эту тему поднимают Соединенные Штаты, которые уверены в готовности Москвы вернуться к зерновой сделке.

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« Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям . Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле, — рассказала 1 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. — Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям».

Позднее глава санкционного управления Госдепартамента США Джеймс О'Брайен призвал РФ дать разъяснения по своим требованиям. По его словам, все пункты, на которых настаивает Москва, связаны с тем, что «различные российские институции не получают услуг от частного сектора» . При этом уже 7 августа в интервью французской радиостанции RFI американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «сделали всё возможное» для обеспечения урегулирования вопросов РФ .

«К примеру, я писал письма в наши банки, объясняя, что мы в полной мере поддерживаем экспорт зерна Россией и что нечего бояться санкций, которые не распространяются на российское зерно, транспортировку, страхование и прочее », — поделился он.

Кроме того, ООН представила российской стороне предложение по решению тех вопросов, которые, «как заявляет РФ, вызывают у нее озабоченность», добавили в Госдепе .

Впрочем, Москва эту информацию опровергла . Как заявил «Известиям» первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, « никаких практических и реализуемых предложений» РФ не получала .

— Мы об этом прямо говорили на всех уровнях, в том числе в Совете Безопасности. Поэтому и изучать нам нечего. Либо Блинкена плохо информировали, либо он сознательно искажает факты , — подчеркнул он. — Было письмо Генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] президенту РФ Владимиру Путину еще до истечения срока черноморской инициативы, его содержание не раскрывалось, там были некоторые идеи, но они нереализуемы и не решают наших проблем.

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При этом о новых заседаниях Совебеза ООН касательно зерновой сделки пока ничего неизвестно, добавил Полянский.

Справка «Известий» Стамбульские соглашения были подписаны 22 июля 2022 года в Турции. Фактически они состояли из двух документов. Первый — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной (черноморская инициатива). В нем прописано создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Соглашение несколько раз продлевалось, однако 17 июля Россия объявила о том, что зерновая сделка прекращает свое действие. Вторая часть — Меморандум о содействии продвижению российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки — подписана между РФ и ООН. Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих России экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года.

Окно для восстановления

Москва не раз заявляла, что готова рассмотреть возможность возобновления черноморской инициативы, но только после решения пяти системных проблем . Среди них — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, а также возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был подорван в начале июня.

8 августа российский посол в США Анатолий Антонов вновь подтвердил, что дверь для восстановления договоренностей по вывозу зерна остается открытой.

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— Различного рода «уговоры» по восстановлению черноморской инициативы лишены всякого смысла . Россия как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой , — сказал дипломат журналистам.

Он подчеркнул: всё, что необходимо от США и их союзников, — «не на словах, а на деле» устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений , в том числе «нагроможденные барьеры» для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки.

Вместе с тем главной страной, которая делает реальные шаги для возвращения Москвы к сделке, по-прежнему остается Турция . Как сообщали СМИ, одной из основных тем на повестке планируемых переговоров лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным как раз-таки и будет черноморская инициатива . К слову, на той же встрече президент Турции намерен предложить свое посредничество в разрешении украинского конфликта.

Впрочем, вряд ли в ближайшей перспективе Москва возобновит свое участие в сделке или же стороны согласуют какой-то новый вариант, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, поскольку по факту это не нужно ни РФ, ни Западу .

— Основным импортером был Китай. С ним мы сами можем как-нибудь договориться, чтобы заместить Пекину то, что он получал от Украины . Что касается остальных, это в основном страны Западной Европы, а их проблемы нас не особо волнуют, — сказал эксперт «Известиям».

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К тому же во время заключения зерновой сделки была договоренность о том, что российскому продовольственному экспорту препятствия чиниться не будут. В реальности же РФ столкнулась с препонами со стороны Запада. Кроме того, на кораблях, заходивших в украинские порты, привозилось вооружение Киеву. Российская сторона не могла организовывать их проверку , пояснил Офицеров-Бельский. При этом возобновление экспорта через Черное море сейчас в любом случае нереально, поскольку украинская портовая инфраструктура разрушена, а на ее восстановление необходимо время, напомнил он.

— Основной целью Запада было выдавить Россию с мирового продовольственного рынка. Зерновая сделка была нужна для того, чтобы поменять логистику, приспособиться к новым путям транспортировки продовольственных грузов, которые теперь идут через Европу, — пояснил эксперт.