В злак ответа: РФ не получала новых предложений по зерновой сделке
Никаких практических и реализуемых предложений по решению проблем, связанных с зерновой сделкой, российская сторона не получала. Об этом рассказал «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, опровергнув заявления США. Единственным документом было письмо от Генерального секретаря организации, но оно было направлено Москве еще до истечения срока черноморской инициативы. К тому же содержавшиеся там идеи были нереализуемы, добавил дипломат. После прекращения действия соглашения в июле ООН и западные страны призывают РФ восстановить зерновую сделку, однако в ближайшее время это вряд ли произойдет, считают в экспертном сообществе.
Американские «усилия»
После того как 17 июля Россия объявила о прекращении действия зерновой сделки, направленной на вывоз сельхозпродукции из украинских портов, вопрос о ее восстановлении стал одним из ключевых на повестке дня. С призывом возобновить договоренности выступала как ООН в целом, так и отдельные страны, преимущественно из так называемого коллективного Запада. Причем в последнее время чаще остальных эту тему поднимают Соединенные Штаты, которые уверены в готовности Москвы вернуться к зерновой сделке.
«Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле, — рассказала 1 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. — Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям».
Позднее глава санкционного управления Госдепартамента США Джеймс О'Брайен призвал РФ дать разъяснения по своим требованиям. По его словам, все пункты, на которых настаивает Москва, связаны с тем, что «различные российские институции не получают услуг от частного сектора». При этом уже 7 августа в интервью французской радиостанции RFI американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «сделали всё возможное» для обеспечения урегулирования вопросов РФ.
«К примеру, я писал письма в наши банки, объясняя, что мы в полной мере поддерживаем экспорт зерна Россией и что нечего бояться санкций, которые не распространяются на российское зерно, транспортировку, страхование и прочее», — поделился он.
Кроме того, ООН представила российской стороне предложение по решению тех вопросов, которые, «как заявляет РФ, вызывают у нее озабоченность», добавили в Госдепе.
Впрочем, Москва эту информацию опровергла. Как заявил «Известиям» первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, «никаких практических и реализуемых предложений» РФ не получала.
— Мы об этом прямо говорили на всех уровнях, в том числе в Совете Безопасности. Поэтому и изучать нам нечего. Либо Блинкена плохо информировали, либо он сознательно искажает факты, — подчеркнул он. — Было письмо Генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] президенту РФ Владимиру Путину еще до истечения срока черноморской инициативы, его содержание не раскрывалось, там были некоторые идеи, но они нереализуемы и не решают наших проблем.
При этом о новых заседаниях Совебеза ООН касательно зерновой сделки пока ничего неизвестно, добавил Полянский.
Окно для восстановления
Москва не раз заявляла, что готова рассмотреть возможность возобновления черноморской инициативы, но только после решения пяти системных проблем. Среди них — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты, а также возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был подорван в начале июня.
8 августа российский посол в США Анатолий Антонов вновь подтвердил, что дверь для восстановления договоренностей по вывозу зерна остается открытой.
— Различного рода «уговоры» по восстановлению черноморской инициативы лишены всякого смысла. Россия как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой, — сказал дипломат журналистам.
Он подчеркнул: всё, что необходимо от США и их союзников, — «не на словах, а на деле» устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе «нагроможденные барьеры» для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки.
Вместе с тем главной страной, которая делает реальные шаги для возвращения Москвы к сделке, по-прежнему остается Турция. Как сообщали СМИ, одной из основных тем на повестке планируемых переговоров лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным как раз-таки и будет черноморская инициатива. К слову, на той же встрече президент Турции намерен предложить свое посредничество в разрешении украинского конфликта.
Впрочем, вряд ли в ближайшей перспективе Москва возобновит свое участие в сделке или же стороны согласуют какой-то новый вариант, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, поскольку по факту это не нужно ни РФ, ни Западу.
— Основным импортером был Китай. С ним мы сами можем как-нибудь договориться, чтобы заместить Пекину то, что он получал от Украины. Что касается остальных, это в основном страны Западной Европы, а их проблемы нас не особо волнуют, — сказал эксперт «Известиям».
К тому же во время заключения зерновой сделки была договоренность о том, что российскому продовольственному экспорту препятствия чиниться не будут. В реальности же РФ столкнулась с препонами со стороны Запада. Кроме того, на кораблях, заходивших в украинские порты, привозилось вооружение Киеву. Российская сторона не могла организовывать их проверку, пояснил Офицеров-Бельский. При этом возобновление экспорта через Черное море сейчас в любом случае нереально, поскольку украинская портовая инфраструктура разрушена, а на ее восстановление необходимо время, напомнил он.
— Основной целью Запада было выдавить Россию с мирового продовольственного рынка. Зерновая сделка была нужна для того, чтобы поменять логистику, приспособиться к новым путям транспортировки продовольственных грузов, которые теперь идут через Европу, — пояснил эксперт.
По его словам, Польша сейчас смогла добиться для себя хороших условий, чтобы контролировать эти товаропотоки, и вряд ли захочет от этого отказываться. Европа же заинтересована в том, чтобы грузы шли сухопутным путем в ЕС, а после, если понадобится, — через европейские порты в третьи страны, резюмировал Офицеров-Бельский.