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Евросоюз начал обсуждать с Украиной альтернативные пути вывоза зерна

ЕК: Евросоюз обсуждает с Украиной альтернативные пути вывоза зерна
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Фото: REUTERS/Anca Cernat
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Евросоюз (ЕС) обсуждает с Украиной альтернативные Черному морю пути вывоза зерна, дискуссии ведутся и о пути через порты Прибалтики. Об этом 25 июля сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсия.

«Наша цель — вывозить зерно, а также искать альтернативные Черному морю пути. Еврокомиссия полностью вовлечена в рассмотрение всех коридоров, балтийский коридор тоже очень важный», — сказала Гарсия на пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, ЕК получила письмо с предложением Киева о вывозе зерна после прекращения действия черноморской зерновой инициативы. Сейчас все предложения обсуждаются в рамках координационной платформы с участием стран Евросоюза, а также Украины и Молдавии.

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Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение министерству иностранных дел страны подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию для определения готовности продолжать инициативу Киева.

На следующий день Минобороны РФ в связи с завершением действия зерновой сделки заявило, что все суда, направляющиеся в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться Москвой как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под чьим флагом они будут следовать, начнут считать вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукциии удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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