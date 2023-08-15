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WSJ узнала о поиске США военных решений для экспорта зерна с Украины

WSJ: США рассматривают военные решения для экспорта зерна с Украины
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Фото: REUTERS/Jonathan Barrett/File Photo
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США изучают варианты с целью обеспечить экспорт сельхозпродукции с Украины через дунайские порты объемом около 4 млн т в месяц, не исключая «военные решения» для защиты судов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Не уточняется, о каких именно вариантах и «военных решениях» идет речь, а также какие страны планируется привлечь к решению этой проблемы. Однако, по данным источника газеты, переговоры якобы идут с самой Турцией, Украиной и соседями Киева. Один из аспектов работы в этом направлении предусматривает возможность для захода в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечение мест для их загрузки.

Усилия США по повышению экспорта продовольствия через дунайские порты идут отдельно от работы ООН и Турции по восстановлению зерновой сделки, предполагающей движение судов из черноморских портов Украины в Стамбул.

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Ранее, 25 июля, представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсия сказала, что Евросоюз (ЕС) обсуждает с Украиной альтернативные Черному морю пути вывоза зерна, дискуссии ведутся и о пути через порты Прибалтики.

Бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе, отставной адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джеймс Ставридис 21 июля заявил, что Соединенные Штаты и страны блока могут сопровождать суда с грузом и при наличии угрозы открывать огонь по российским кораблям.

В свою очередь, турецкая газета Milliyet написала, что сопровождение кораблями НАТО грузовых судов в Черном море будет нарушением Конвенции Монтре, поэтому Турция может оказаться в рискованной ситуации.

Минобороны России сообщило, что начиная с 0:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

За день до этого советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ни одна страна не решится отправлять свои корабли в порты Украины после прекращения зерновой сделки.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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